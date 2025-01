Negli ultimi 5 anni +15% di iscritti all'università di Pavia

"Negli ultimi 5 anni gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pavia sono passati da 24.000 a più di 27.500, con un aumento pari a circa il 15%. E circa il 90% di questo incremento è dovuto proprio alla nuova offerta formativa". Lo ha sottolineato oggi il rettore Francesco Svelto, inaugurando al Teatro Fraschini l'anno accademico 2024-2025 dell'Ateneo.

Il rettore ha spiegato che "a partire dall'anno accademico 2020-2021, i Dipartimenti hanno proposto 4 nuovi corsi di laurea triennali e 12 nuovi corsi magistrali. Inoltre, sono state apportate modifiche significative ad altri 25 corsi di studio rimuovendo i limiti al numero programmato, quando possibile, ed incrementando il numero per i corsi a programmazione nazionale, come quello di Medicina e Chirurgia, dove oggi accogliamo quasi il doppio degli studenti, rispetto a pochi anni fa".

L'Ateneo di Pavia punta sulle nuove tecnologie che "aprono nuove opportunità anche per la collaborazione tra diversi Atenei, sia italiani che internazionali. Insieme all'Università di Milano Bicocca avvieremo il prossimo anno accademico, 2025-2026, una sperimentazione relativa a due nuovi corsi di laurea triennale, rispettivamente in Fisica e Giurisprudenza, che saranno erogati in forma blended. Analogamente, stiamo progettando 4 corsi di studio con Tufts University, anch'essi in forma blended, su aree di comune interesse, per dare la possibilità ai rispettivi studenti di fare una esperienza sia in Europa che negli Stati Uniti".

Il rettore ha riaffermato la volontà di sostenere gli studenti con meno risorse economiche: "per l'anno accademico 2024-2025 abbiamo istituito un fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, a sostegno del canone di affitto. Possono fare domanda gli studenti che hanno Isee inferiore a 40 mila euro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA