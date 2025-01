Lunedì di disservizi sulle ferrovie dalla Liguria alla Lombardia

Altra giornata di problemi sulle linee ferroviarie italiane. I disservizi sono iniziati stamani alle 6.45 in Liguria, dove per via della disalimentazione elettrica di una linea la circolazione è stata sospesa fino alle 16.45 (in totale per 10 ore). Rfi ha comunicato di stare indagando "per accertare l'origine" della disalimentazione.

Per i pendolari colpiti, la vicepresidente di Assoutenti Liguria, Rosanna Stifano, ha chiesto "indennizzi automatici parametrati ai disagi subiti dai cittadini" e "l'apertura urgente di un tavolo di conciliazione volto a definire i ristori da riconoscere ai viaggiatori danneggiati". Inoltre, "qualora dovessero proseguire i disservizi ferroviari - ha aggiunto -, siamo pronti a presentare un esposto alle procure della repubblica competenti per la Liguria per il reato di interruzione di pubblico servizio".

Nel pomeriggio, rallentamenti tra Emilia Romagna e in Lombardia. Prima sulla linea alta velocità Bologna-Milano per un inconveniente tecnico a un treno fermo in linea tra Melegnano e Rogoredo (e relativi ritardi fino a 30 minuti per 3 treni Alta Velocità), poi risolto, dunque nel Nodo di Milano, in prossimità di Milano Rogoredo, per la presenza di persone non autorizzate vicino alla sede ferroviaria. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine la circolazione è tornata regolare anche in questo caso, ma vi sono stati rallentamenti fino a 25 minuti per 10 treni Regionali e 13 ad alta velocità.



