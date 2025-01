Cinema: alla Triennale di Milano la proiezione di Soldato Peter

Soldato Peter, il film di Gianfilippo Pedote e Giliano Carli che racconta la fuga di un giovane soldato austro-ungarico attraverso le linee nemiche italiane negli ultimi giorni della Grande Guerra, viene proiettato venerdì 24 gennaio alla Triennale di Milano.

L'appuntamento è in programma alle 18.30 alla presenza del regista e di una delle interpreti, Benedetta Barzini.

Introdotto da Damiano Gullì, curatore per Arte Contemporanea e Public Program di Triennale Milano, l'evento è gratuito su registrazione con accesso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ispirato a un soldato ungherese realmente esistito, Peter Pan, il film ritorna drammaticamente d'attualità per essere una sorta di 'manifesto' contro la guerra che continua a mietere vittime nel mondo. Per Peter Pan, il bambino della letteratura che non vuole mai crescere, è infatti l'occasione di mettere in discussione la guerra e il suo intrinseco legame con le ideologie e il pensiero dominanti.



