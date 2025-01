Senza ramponi su sentiero ghiacciato, escursionisti soccorsi

Senza ramponi, né altro tipo di attrezzatura idonea, su ghiaccio e neve dell'Appennino emiliano, vanno in difficoltà su un sentiero: per due ragazzi di 29 e 30 anni - uno dei quali anche scivolato per diversi metri - è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino. È accaduto oggi sul Cimoncino, in provincia di Modena.

I due ragazzi, un 30enne di Milano e un 29enne di Cinisello Balsamo, di rientro a casa dal Sigep - la fiera di gelato, pasticceria, caffè e pizza a Rimini - pensano di deviare e fare una sosta a Fanano per una passeggiata sul Cimoncino. Partono, per nulla attrezzati, lungo un sentiero ghiacciato cominciando a salire ma uno dei due, proprio a causa del ghiaccio, scivola per alcuni metri perdendo anche il cellulare. Poco distante si trovava in quel momento un altro gruppo di escursionisti, al contrario con ramponi e piccozze: raggiungono il ragazzo scivolato, riportandolo al sicuro e recuperandogli il telefonino.

Intorno alle 14.30 parte la richiesta di aiuto al 112. Il Soccorso alpino e speleologico invia due tecnici già presenti sul comprensorio e la squadra da Fanano composta da altri quattro tecnici. Il personale del Cnsas raggiunge i due ragazzi, che non avevano problemi di salute, fornisce loro dei ramponi e, imbragandoli, li riaccompagna alla macchina.



