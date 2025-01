Un uomo senza dimora di 62 anni, italiano, è stato trovato morto per cause naturali la notte scorsa in via Michela Saponaro, alla periferia di Milano, nei pressi di un supermercato. L'uomo, secondo quanto si è saputo, era affetto da varie patologie e probabilmente non ha retto alle temperature rigide di questi giorni.



Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Questura.



