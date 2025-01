Incendio nella notte in un hotel a Vigevano, nel Pavese

Un incendio è divampato la scorsa notte, verso le 2.30, in un hotel di Vigevano, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale di Pavia e dai distaccamenti di Vigevano e Mortara.

A causa del fumo provocato dalle fiamme, sono state evacuate 20 persone delle quali una rimasta intossicata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato la persona intossicata all'ospedale di Vigevano: le sue condizioni non sono preoccupanti. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA