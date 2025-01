Cadavere di un anziano recuperato nel lago di Como a Dervio

Il corpo di un uomo è stato ritrovato nel lago di Como, a pochi metri dalla spiaggia di Dervio, nel Lecchese.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 14 e subito sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri, i vigili del fuoco e, via lago, un'unità della guardia costiera e un mezzo nautico dei vigili del fuoco.

Il corpo, di un ottantenne residente nel comune, è stato comunque recuperato da terra. I carabinieri, che hanno avvisato la Procura, stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto.

La Guardia costiera, che ha perlustrato la zona, ha escluso la presenza di mezzi incidentati o altre persone in acqua.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA