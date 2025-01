Brera-Palazzo Reale, possibili i biglietti integrati

Il Comune di Milano e la Pinacoteca di Brera firmeranno una convenzione della durata di sette anni per attività e iniziative legate alla 'Grande Brera', che oltre alla Pinacoteca ora include, fra l'altro, Palazzo Citterio, la parte dedicata alle opere del Novecento e di arte contemporanea che è stata inaugurata lo scorso 7 dicembre, L'idea è quella di una "reciproca valorizzazione delle collezioni" per "presentare una offerta d'arte di sempre maggiore qualità e prestigio". Questo si tradurrà nella collaborazione scientifica e museale con Palazzo Reale, il museo del Risorgimento e la Galleria d'Arte Moderna, con anche la possibilità di una "bigliettazione integrata". L'alleanza fra Brera e i musei Civici (lo schema di convenzione è stato firmato dal direttore della direzione Cultura Domenico Piraina) potrà anche riguardare il restauro e la conservazione di opere in vista di mostre, con il coinvolgimento del laboratorio di diagnostica che la Pinacoteca condividerà con l'Istituto Lombarda Accademia di Scienze e Lettere.



