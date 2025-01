A Milano Uomo l'omaggio alla Brianza di Canali

"E' un omaggio alla Brianza e alle sue eccellenze, che prende spunto dalle texture e dalle soluzioni per l'arredo", come spiega il ceo Stefano Canali, la collezione Canali per il prossimo inverno, presentata oggi a Milano Moda Uomo in un set allestito come una casa, con tre poltrone Molteni customizzate con i tessuti del brand sartoriale fondato nel 1934.

Prendendo ispirazione dagli interni, la collezione gioca con l'idea della vita dentro e fuori casa, portando la disinvoltura dell'abbigliamento domestico in un guardaroba pensato per vivere la vita pubblica. Un'idea di 'lounge formal' che si declina in cappotti a vestaglia, maglie e soprabiti dalla texture donegal, quella di poltrone e cuscini, pull jacquard che ricordano le losanghe dei pavimenti intarsiati. Nella tavolozza pittorica della stagione, non poteva mancare il Verde Brianza, culla di Canali - che produce tutto in Italia, tra Lombardia, Marche e Abruzzo - e di tante eccellenze del design.



