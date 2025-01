Sit-in contro violenza omotransfobica davanti Castello a Milano

Un migliaio di persone, "duemila mani intrecciate" secondo quanto spiegato dagli organizzatori, hanno preso parte questo pomeriggio a partire dalle 15 a un sit-in contro la violenza omotransfobica in piazza Castello a Milano. La manifestazione, promossa da Arcigay, è stata intitolata "Per mano ovunque".

"Nelle ultime settimane, a Roma, Milano e in altre città italiane, si sono verificate diverse aggressioni contro coppie Lgbtq+ che si tenevano semplicemente per mano - è stato sottolineato -. Chiediamo con forza che i politici, soprattutto figure influenti all'interno del governo, come la presidente del consiglio Giorgia Meloni e la ministra Eugenia Roccella, condannino pubblicamente e senza ambiguità la crescente ondata di violenza omotransfobica. Un governo che sostiene di affermare i valori democratici deve prendere una posizione ferma e intransigente contro la violenza, specialmente quando questa colpisce le minoranze".

"La persistente 'caccia alle streghe' contro la cosiddetta 'ideologia gender' - osserva ancora Arcigay - ha creato un terreno fertile per amplificare l'odio omofobo all'interno della società. Queste narrazioni non solo perpetuano la discriminazione, ma incoraggiano anche coloro che agiscono spinti dai propri pregiudizi, mettendo ulteriormente a rischio la vita delle persone Lgbt+".



