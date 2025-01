Paul & Shark porta un angolo di Normandia a Milano con la boulangerie aperta nel cuore di Brera per tutta la durata della Milano Fashion Week, dove viene presentata la capsule Deauville per l'Autunno/Inverno 2025, dedicata alla cittadina francese.

Uno spirito evocato dalla panetteria con l'insegna azzurra e bianca e le vetrine cariche di croissant, pain au chocolat e viennoiserie, dove si muovono i modelli che indossano i capi di punta della nuova collezione. Uno stile minimal chic, fatto di pull a trecce e polo in maglia e le immancabili righe simbolo del brand fondato a Varese nel 1976.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA