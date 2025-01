Napoli: Conte, stiamo viaggiando forte

ANSA - BERGAMO, 18 GEN - "C'è tanto da fare ancora, ma stiamo viaggiando forte. Quando arrivo a Castel Volturno sono felice, perché vedo ragazzi vogliosi di buttarsi nel fuoco". E' il commento, in conferenza stampa, di Antonio Conte dopo il 3-2 di Bergamo che consente al Napoli di prendere 7 punti di vantaggio su una diretta concorrente: "Torniamo a Napoli contenti perché abbiamo vinto su un campo molto difficile contro una squadra che due mesi e mezzo fa ci aveva dato tre gol al 'Maradona' - afferma il tecnico dei campani -. L'Atalanta non è un outsider, dopo l'Europa League vinta ha tutte le possibilità per puntare allo scudetto. Per questo meritiamo i complimenti. Allora, quando perdemmo, dissi che erano più forti di noi: credo lo siano ancora, ma non tanto di più".

Sulla partita, Conte elogia l'atteggiamento dei suoi: "Avevo chiesto loro di essere coraggiosi e durante la partita abbiamo sempre avuto la volontà di guardare gli avversari negli occhi - continua -. Il gol in partenza poteva ammazzarci in uno stadio bello caldo, nel secondo tempo ci hanno ripreso dopo la nostra rimonta e la partita a livello psicologico s'è spostata a favore dell'Atalanta, ma l'abbiamo riguardata negli occhi facendo il terzo gol".

"Abbiamo sempre pensato a pressarli alti, loro come squadra sono più avanti a noi come progetto. Immaginarsi una crescita così importante non sarebbe stato facile, ma credo nella mia metodologia di lavoro e nel percorso che portiamo avanti dal ritiro a Dimaro. Abbiamo accorciato i tempi, ma partendo comunque da dietro al di là del decimo posto della stagione precedente: ci sono state situazioni da risanare, tanti giocatori che a inizio stagione volevano andare via, siamo stati bravi a non sbagliare sul mercato", commenta ancora l'allenatore leccese.

Infine, sui tifosi: "Le aspettative della piazza e della gente, a Napoli, sono sempre e comunque altissime. L'unico mio timore è che manchi la pazienza per il percorso, ma ci siamo messi a correre nonostante i recenti infortuni e il mercato - chiude Conte -. L'accoglienza a Capodichino prima della partenza è stata incredibile. A proposito, ringrazio quelli presenti stasera a Bergamo e, quanto al divieto imposto ai residenti in Campania, auspico che nella stessa situazione valga lo stesso principio anche per altre tifoserie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA