Gaza: corteo per chiedere tregua 'vera e duratura' a Milano

Una tregua vera e duratura a Gaza, la liberazione di tutti i prigionieri detenuti da Israele e la restituzione dei territori occupati in Cisgiordania: sono queste alcune delle richieste avanzate dai partecipanti al "Corteo per la pace" che si è svolto questo pomeriggio in centro a Milano.

E' la 67/ma manifestazione di sabato per la fine del conflitto con Israele alla quale hanno preso parte circa 1.500 persone (dati degli organizzatori) fra associazioni palestinesi, centri sociali fra cui in particolare il Vittoria, studenti e simpatizzanti.

Il corteo è partito verso le 16 da Porta Vittoria ed è arrivato dopo un paio d'ore in piazza San Babila. Tutto si è svolto - secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine - senza problemi. I partecipanti chiedono che "i responsabili del genocidio a Gaza ne rispondano davanti alla giustizia internazionale" e che "sono da liberare almeno 10.400 i palestinesi presi in ostaggio e detenuti nelle carceri israeliane tra cui 320 bambini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA