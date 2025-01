Auto esce di strada e finisce in un canale, un morto e 2 feriti

Sono in corso di accertamento, da parte della polizia stradale di Pavia, le cause dell'incidente avvenuto questa mattina alle 5.30 a Magherno (Pavia), nel quale è morto Billy Owell Cardenas Varas, 22 anni. Il giovane, nato in Italia e di origine ecuadoriana, abitava a Villanterio, sempre nel Pavese: avrebbe compiuto 23 anni nei prossimi giorni.

Secondo quanto è emerso sino ad ora dalle indagini, Billy si trovava sul sedile posteriore di una vettura guidata da un suo amico di 25 anni, di nazionalità ecuadoriana, anch'egli abitante a Villanterio. I due stavano riaccompagnando a casa, a Magherno, la fidanzata del 25enne, una ragazza di 20 anni originaria dell'Ucraina. La giovane era sul sedile a fianco del conducente.

La vettura è sbandata, sfondando un manufatto in cemento posto sul lato della strada e finendo in un canale. Ad accorgersi dell'auto ribaltata e immersa nell'acqua è stato un cacciatore che mezz'ora dopo è transitato nella zona.

L'uomo si è fermato, ha lanciato l'allarme ed ha aiutato i due fidanzati ad uscire dall'abitacolo. Poco dopo sono arrivati sul posto gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 22enne: sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte e capire se sia dovuta all'impatto o all'annegamento. Gli altri due giovani sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni non sono preoccupanti.

Dai primi rilievi della polizia stradale, sembra da escludere la velocità tra le cause dell'incidente. A quell'ora la temperatura era sotto zero ed è possibile che l'asfalto fosse in parte ghiacciato. Ma non vengono escluse altre ipotesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA