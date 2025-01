Mostra di Tinguely diventa un concerto al Pirelli HangarBicocca

La mostra che il Pirelli HangarBicocca dedica fino al 2 febbraio a Jean Tinguely, artista svizzero morto nel 1991, conosciuto per le sue sculture cinetiche e 'sonore', il 30 gennaio si trasformerà in un concerto a cura di Milano Musica in collaborazione con Ircam-Centre Pompidou e Conservatorio di Milano.

Come parte del public program, le navate dell'Hangar, dove sono esposte 40 delle sue opere, ospiterà infatti alle 19 e di nuovo alle 21 un concerto dedicato al suo lavoro, in cui il suono è un elemento inseparabile da quello visivo, dal titolo 'Circo elettroacustico nell'immaginario di Jean Tinguely'.

A comporre l'organico Jérôme Comte, clarinetto, solista dell'Ensemble Intercontemporain, fondato da Pierre Boulez; Luca Bagnoli, ingegneria sonora IRCAM; Yann Brecy, elettronica IRCAM; l' Orchestra di Fiati del Conservatorio G. Verdi di Milano e a dirigere Sandro Satanassi.

Ad ispirare i primi brano uno dei lavori più conosciuti di Tinguely, ovvero la fontana Stravinsky che ha realizzato insieme alla moglie Niki de Saint-Phalle a Parigi fra il Centre Pompidou e la chiesa di Santi-Merry, sopra il tetto di uno degli edifici dell'Ircam, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, di cui è stato a lungo anima Pierre Boulez..

Il concerto si aprirà con Dialogue de l'ombre double per clarinetto solo e clarinetto registrato scritto da Boulez, amico di Tinguely, nel 1985, quando da poco era arrivato all'Ircam. Si proseguirà poi con Cyclop realizzato lo scorso anno da Yann Brecy e Luca Bagnoli, un paesaggio sonoro immersivo realizzato attraversando Cyclop, monumentale opere di 22 metri che si trova nei boschi di di Milly-la-Forêt, dove è stato registrato per passare ai Tre pezzi per clarinetto scritti da Stravinsky nel 1918. Sarà poi in prima esecuzione italiana Feu de joie, commissionato da Ircam a Mikel Urquiza nel 2024 in occasione del restauro della fontana Stravinsky.



