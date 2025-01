La Cattolica inaugura l'anno accademico nel segno dell'Africa

Portare l'Africa al cuore delle progettualità educative, di ricerca e di terza missione dell'Università Cattolica. É questo l'obiettivo del Piano Africa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è stato al centro della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico.

"Secondo uno spirito di reciprocità, l'ateneo intende ampliare i percorsi per la formazione di giovani africani in loco o nel nostro paese, diventare polo educativo per i giovani africani di seconda generazione che vivono in Europa - ha spiegato le rettrice Elena Beccalli -, spesso ai margini, pur rappresentando una parte rilevante del nostro futuro, nonché rendere sempre più sistematiche le esperienze curriculari di volontariato per i nostri studenti. L'aspirazione è diventare l'Università europea con la più rilevante presenza in Africa, attraverso partnership con atenei e istituzioni locali, nell'ottica di un arricchimento vicendevole, per la formazione integrale delle persone e la promozione della fratellanza e, non da ultimo, della pacifica convivenza sociale".

Sono già 123 i progetti attivi con 40 paesi africani. I principali ambiti tematici a cui ricondurre i progetti realizzati con l'Africa sono: sistema agro-alimentare e sostenibilità ambientale, salute, educazione, sviluppo economico, valorizzazione della cultura locale, problemi sociali e politici locali, diaspora in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA