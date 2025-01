I nipoti di Avedon e Dylan in mostra con Fay a Milano Uomo

Si chiama Avedon, come il leggendario Richard, che è suo nonno, il fotografo Richard, autore dei 40 scatti che compongono la mostra 'Iconics' voluta da Fay per inaugurare Milano Moda Uomo.

Negli spazi de La Pelota, apre oggi l'esposizione ideata in collaborazione con James Dylan, nipote del mitico Bob, che a 26 anni è direttore e fondatore della rivista americana indipendente Breach, per interpretare i capi iconici del brand di casa Tod's.

Il progetto, dedicato inizialmente al trench Morning, si è sviluppato grazie ai ritratti che Avedon ha scattato alle prime luci dell'alba tra le strade di New York a volti emergenti come l'attore e modello Levy Dylan, fratello di James, il musicista Eliot Sumner (figlio di Sting e Trudie Styler), l'attrice Perla Haney-Jardine, interprete di Kill Bill 2. Il lavoro è poi proseguito tra Los Angeles, Londra e Milano, con altri due capi iconici del brand, il Double Coat e il Virginia. La prima parte - realizzati tra LA e Londra - ha visto protagonista la cerchia di amici e di artisti di Avedon, come l'attore Duke Nicholson (nipote di Jack Nicholson), la modella e attrice Dree Hemingway (nipote del celebre scrittore). Per la parte finale del progetto, realizzata a Milano, Avedon ha scelto di ritrarre la giovane attrice Gala Zohar Martinucci, l'artista Edoardo Dionea Cicconi, l'imprenditore Francesco Conforti e la modella Meika Woollard.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA