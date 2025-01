Dopo 80 anni Pavia ricorda il sacrificio del partigiano Olivelli

A 80 anni dalla sua morte, avvenuta Il 17 gennaio 1945 nel lager di Hersbruck (Germania) dopo giorni di agonia a seguito di un feroce pestaggio da parte delle guardie per aver difeso un compagno di prigionia, Pavia ha ricordato oggi Teresio Olivelli, ufficiale di artiglieria da montagna, reduce dalla Russia, rettore del Collegio Ghislieri di Pavia a 27 anni, partigiano cristiano, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria, Olivelli morì all'età di 29 anni. Per il suo sacrificio è stato dichiarato beato dalla Chiesa il 3 febbraio 2018.

Questa mattina il Comune di Pavia lo ha commemorato con la deposizione di una corona di alloro alla lapide in sua memoria nel centro città: presenti, oltre al sindaco Michele Lissia, anche i rappresentanti delle associazioni d'arma pavesi. Subito dopo, la cattedrale di Pavia ha ospitato la messa celebrata dal parroco don Gian Pietro Maggi, che in apertura ha letto il messaggio del vescovo Corrado Sanguineti che descrive Olivelli come un uomo dalla "vita breve e intensa, segnata da un ardente amore a Cristo e agli uomini", capace di testimoniare "con il sacrificio estremo la sua fede e il suo impegno per il prossimo, fino a donare la vita per salvare un compagno di prigionia".





