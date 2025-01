Con Blauer, Pirelli cambia le gomme anche di notte

Blauer e Pirelli uniscono le forze nella capsule Blauer x Pirelli, una collezione di quattro capispalla no gender, realizzati con materiali riciclati, presentata oggi a Milano.

"Blauer e Pirelli sono uniti da un comune denominatore: la ricerca della perfezione - afferma Enzo Fusco, ceo Fgf Industry -. "Questa collaborazione non è solo una celebrazione dei nostri valori condivisi, ma un invito a guardare avanti, verso un futuro dove l'innovazione e la ricerca coesistono. Blauer da sempre è un marchio che si distingue per essere uno sport fashion al passo coi tempi e che, grazie alle proprie performances, cresce di fatturato ogni stagione".

Per Marco Maria Tronchetti Provera, Svp Pirelli Design & Assets Conversion di Pirelli, "la partnership con Blauer rappresenta per noi una chiara opportunità: esplorare nuove possibilità espressive del nostro marchio attraverso capi che permettono al consumatore di entrare in contatto con l'universo Pirelli, fatto di emozioni, identità e passione".

La capsule, in vendita da agosto, comprende quattro capispalla, a partire da The Performance Puffer, un piumino in poliestere riciclato con inserti in tessuto taslan senza cuciture. La lamina poliuretanica interna ed esterna rende il tessuto impermeabile e antivento, mentre la Flash Led Pocket pensata per gli smartphone permette di attivare la funzione 'pila' semplicemente inserendo il telefono nella tasca. Funzione utile in caso di necessità impreviste come - esempio classico in casa Pirelli - dover cambiare una ruota di notte.



