Arcivescovo Milano, l'università Cattolica contrasta la banalità

L'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore "si celebra anche come invettiva contro la banalità". Lo ha evidenziato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che è anche presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'Università Cattolica, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell'ateneo.

"La banalità è l'esito di un sapere che si riduce a raccolta di una attrezzatura e l'Università Cattolica contrasta la banalità - ha aggiunto -, la riduzione del sapere ad attrezzatura perché propone di intendere il sapere come un fattore della sapienza, che contempla, interpreta, utilizza e criticamente ripensa l'utilizzo e non rinuncia a sognare".

"La banalità è frutto di quel modo di informarsi sul mondo che si riduce a raccogliere e analizzare dati, fotografie, bibliografie - ha proseguito -. L'Università Cattolica contrasta la banalità perché intende la conoscenza come relazione".

Nell'omelia in occasione delle messa di inaugurazione dell'anno accademico l'arcivescovo di Milano ha invece posto l'attenzione sui rischi, presenti anche nel mondo cattolico, di una "cultura seduta che visita la sua storia come si trattasse di un museo, senza lasciarsi contagiare dal fremito, dall'ardore, dalla temerarietà dei percorsi". Al contrario, monsignor Delpini ha invitato a valorizzare "una cultura che si alza in piedi e segue Gesù, si mette in cammino, si fa carico di una visione originale della fame della gente, del potere dei potenti, della normatività della legge, del senso della storia, della vocazione delle persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA