A Palazzo Dugnani a Milano un museo dei media o 'ambientale'

Tramontata l'ipotesi di un museo della moda, per Palazzo Dugnani - elegante edificio con affreschi del Tiepolo che si trova fra via Manin e i giardini Montanelli a Milano - si apre ora la prospettiva di diventare un museo dei media e delle immagini o un polo scientifico culturale legato al vicino museo di Storia Naturale.

La giunta ha infatti approvato le linee di indirizzo per la procedura ad evidenza pubblica per valorizzare il complesso monumentale, che richiede lavori di restauro del costo stimato di 20 milioni 530 mila euro. L'edificio sarà dato in concessione per 33 anni. I primi tre, valutati il tempo necessario per i lavori, senza canone di affitto, nei successivi con un canone (base d'asta è 1 milione 633mila 447 euro annui), dai quali verrà scalata la cifra necessaria per restauro e risanamento conservativo.

Siccome per l'edificio è previsto dal piano di governo del territorio l'uso come servizio pubblico o di interesse pubblico, in particolare ad uso culturale (per questo è stato dato parere negativo alla creazione di un Fashion Hub con museo ma anche spazi di ristorazione e per le attività della Camera della Moda), le proposte dovranno riguardare la creazione di un polo culturale scientifico e/o un museo dei media.

Nel primo caso il polo potrà valorizzare le collezioni botaniche del museo di Storia Naturale, ad esempio con l'esposizione della xiloteca Cormio, collezione di legni in varie forme da tavolette ai cosiddetti libretti dell'arciduca, scatole in legno con all'interno erbari. Dovrà prevedere una esposizione permanente, spazio per esposizioni temporanee (che potranno essere legate a temi ambientali e al cambiamento climatico). un auditorium, laboratori e uno spazio per incubatori d'imprese e start up. Discorso simile per il museo dei Media e delle immagini, che potrebbe ripercorrerne la storia, l'evoluzione dei dispositivi. Anche in questo caso dovranno essere previsti gli spazi per l'esposizione permanete, quelli per le esposizioni temporanee, per laboratori, start up oltre a un auditorium.



