Tovaglieri (Lega), da Commissione Ue risposte vaghe su auto

"Nonostante l'impellenza del tema, che avrà un impatto grave sulle nostre aziende, dalla Commissione sono purtroppo arrivate ancora una volta risposte vaghe e generiche, con la promessa di aprire un 'dialogo strategico' sull'automotive entro poche settimane". Così l'eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione industria ed energia (Itre) del Parlamento Ue, dopo essere intervenuta in commissione nel dibattito con il commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra.

Tovaglieri ha spiegato di aver affrontato il tema della situazione del settore auto europeo e di aver chiesto delucidazioni sulle sanzioni che dal 2025 le case automobilistiche dovranno pagare se non avranno raggiunto i target di emissioni di Co2.

Ma le risposte della Commissione, ha aggiunto l'eurodeputata, non l'hanno soddisfatta. "Persino di fronte alla mia replica, nella quale ho chiesto nuovamente quale fosse la posizione dell'Ue non solo sulle sanzioni, ma anche sull'anticipo della revisione dello stop ai motori al 2035 - ha aggiunto - l'argomento è stato sviato per parlare di 'dialoghi' e 'tavoli strategici', mentre in tutto il continente migliaia di aziende e di posti di lavoro rischiano di scomparire. All'Europa chiediamo più incisività: serve intervenire, subito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA