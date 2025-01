Selezionate le cinquine finaliste del premio Feltrinelli

Ventre sepolto di Aliyeh Ataei (Utopia) Pulita di Alia Trabucco Zerán (Edizioni Sur), Gli orrori della caserma Levante di Federica Angeli (Baldini-Castoldi), Lo spazio non è neutro di Ilaria Crippi (Tamu), E la quarta volta siamo annegati di Sally Hayden (Bollati Boringhieri) sono i cinque libri finalisti della terza edizione del Premio 'Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti', dedicata al tema "Libertà di parole".

Dal 21 gennaio all'8 marzo, i lettori hanno la possibilità di votare sul sito del Premio per l'opera di fiction e non fiction capace di raccontare la più potente storie di riscatto e di emancipazione e per la categoria Kids, dove sono arrivati in finale Storia con mare cielo e paura di Vivian Lamarque (Salani Editore), L'ultimo bisonte di Annalisa Camilli - Irene Penazzi, (La Nuova Frontiera), Toni, la magicicada di Serena Ballista-Anna Forlati (Settenove), Nullo, il bambino quasi invisibile di Daniela Carucci (Sinnos), Il giardino proibito di Emanuela Bussolati (Carthusia).

In concorso nella categoria Inchieste e Reportage, 'An ode to my school, destroyed by Israel' di Ruwaida Kamal Amer, pubblicato da +972mag: una selezione di articoli scritti in un anno da Ruwaida Kamal Amer, giornalista e insegnante che non ha mai lasciato la Striscia, con il racconto della distruzione della Scuola delle Rosary Sister a Gaza City. In gara anche la categoria Podcast, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado.

I premi saranno assegnati il prossimo 31 marzo nella sede della Fondazione Feltrinelli di Milano.



