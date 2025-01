Sala, lo scudo penale per gli agenti è una sciocchezza

"Gli agenti devono essere pagati meglio, formati meglio, devono essere protetti meglio ma non a livello legislativo. Penso che quella dello scudo pensale sia veramente una sciocchezza, inizino a pagarli meglio e sarebbe già una grande cosa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato a Rtl alla trasmissione Non Stop News parlando di una proposta di scudo penale per le forze dell'ordine, dopo i disordini scoppiati in alcune città durante le manifestazioni per Ramy Elgaml, il 19enne morto a Milano nel novembre scorso cadendo da uno scooter durante un inseguimento con i carabinieri.

Il sindaco è poi tornato a parlare del video dell'inseguimento del giovane che ha scatenato molte polemiche proprio per le modalità di azione delle forze dell'ordine. Sul video "mi sono fatto l'idea che, come dice suo padre, non dobbiamo andare addosso ai carabinieri, ci sono quelli che sbagliano ma la maggior parte fanno le cose giuste - ha spiegato -, lì hanno sbagliato e quelle parole sono inaccettabili".

"Dobbiamo riconoscere che le forze dell'ordine fanno fatica ogni giorno per garantire la nostra sicurezza", ha proseguito.

Poi c'è il tema delle periferie della città che possono esser sacche di disagio. "Io posso dire che in 9 anni di mandato c'è stato un grande migliomento su tante periferie - ha concluso -, ma ci sono luoghi come il Corvetto dove dobbiamo ancora lavorare. La storia di Ramy spiega il malessere che si cova in certe parti della città, ma guardate anche la reazione della sua famiglia, quel ragazzino non sarà stato come nessuno di noi un santo ma aveva la bandiera dell'Italia in camera".



