Ramy. la bodycam del carabiniere riprende colloquio con familiari Fares

La bodycam di uno dei carabinieri che ha partecipato all'inseguimento durante il quale ha perso la vita Ramy Elgaml, 19 anni, sbalzato dallo scooter guidato dall'amico Fares Bouzidi, 22 anni, ha ripreso anche il colloquio avuto con la sorella di quest'ultimo, una volta arrivati all'ospedale San Carlo di Milano, subito dopo l'incidente. Le immagini sono state trasmesse in diretta su Rete4, a "Dritto e Rovescio".

"Ha perso il controllo del motorino ed è caduto, il ragazzo che era con lui è messo molto male (...)", si ascolta il militare dire ai familiari di Fares, "quindi non ha sbattuto contro la macchina?(...)", chiede la sorella, "no, non c'era una macchina davanti, c'era la nostra macchina che inseguiva(...)", risponde il militare. "Non è la playstation, che scappi, poi sbatti(...)", ha proseguito il carabiniere. Pochi istanti dopo si ascolta una voce comunicare il decesso di Ramy. "Cosa succede in questi casi(...)?", chiede la sorella del 22enne alla guida dello scooter, e il militare le risponde che dovranno valutare la sua posizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA