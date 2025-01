Il Barcellona vuole Rashford, ma prima deve cedere

E' Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United, l'obiettivo del Barcellona in questa 'finestra' di mercato invernale. Lo riferisce la stampa spagnola, e in particolare 'Marca' spiega che però il club blaugrana, visti anche i problemi avuti per tesserare Dani Olmo e Pau Victor, dovrà rigidamente attenersi ai paletti del fair play finanziario. Per questo prima di ingaggiare nuovi giocatori dovrà cedrne in egual misura. Ecco allora che per poter prendere Rashford serve che qualcuno vada via. Il principale indiziato per lasciare la corte di Hansi Flick è un giocatore anche lui offensivo, ovvero Ansu Fati, rientrato l'estate scorsa al Barça dopo il campionato in prestito al Brighton. Ora la sua più probabile destinazione sembra essere il Como, dove c'è Fabregas che lo stima. Entro il fine settimana se ne dovrebbe sapere di più.



