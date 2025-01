Gentili Mosconi partner di Fili di Innovazione per Made in Italy

Gentili Mosconi diventa partner di Fili di Innovazione, la società di servizi per l'innovazione del distretto tessile comasco, per la competitività del Made in Italy sui mercati globali. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'azienda di Casnate con Bernate (Como) quotata sull'Egm di Piazza Affari e attiva nei servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione dei tessuti affianca nell'iniziativa Open Advisory, Ostinelli Seta e Isa.

Obiettivo di Fili d'Innovazione è "rafforzare la competitività e la sostenibilità della filiera del tessile di lusso, mettendo a fattor comune risorse ed esperienze, per creare un ecosistema condiviso che promuova soluzioni innovative". Il progetto adotta il modello dell'Open Innovation, che vede una collaborazione tra imprese, start-up, centri di ricerca e istituzioni per sviluppare "progetti all'avanguardia".





