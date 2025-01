I carabinieri scoprono una maxi-serra di marijuana in un ex ristorante

Un ex ristorante in stato di abbandono, a Pieve del Cairo, in provincia di Pavia, nascondeva una coltivazione industriale di marijuana. I carabinieri del nucleo operativo di Voghera e della stazione di Pieve del Cairo hanno sequestrato una serra perfettamente attrezzata con impianti professionali di irrigazione, aerazione ed essicazione e hanno trasportato in caserma 260 chili di stupefacente.

Il sequestro al momento è a carico di ignoti. La marijuana, dopo le analisi per stabilirne il principio attivo, sarà distrutta.





