Bimbo di 2 anni chiude madre in giardino e casa rischia incendio

Due figli piccoli chiusi in casa da soli con il piano di induzione in funzione. Con la madre costretta a stare fuori casa dopo che il figlio di due anni aveva accidentalmente chiuso la porta lasciandola in giardino dove'ra andata per gettare la spazzatura. È la scena che i carabinieri si sono ritrovati davanti a Travagliato, in provincia di Brescia.

I militari dell'Arma, accertato che porte e finestre erano chiuse e non potendo abbattere la porta di ingresso a vetri per evitare il ferimento del bambino, sono riusciti ad accedere all'interno dalla porta basculante del garage, portando in salvo i minori mentre la casa era ormai saturata dal fumo. A causa dell'inalazione di fumo, i minori sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.



