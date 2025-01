Ramy: A. Fontana, regia dietro manifestazioni, cercano incidente

Nelle manifestazioni di protesta che si sono svolte per Ramy Elgaml, il diciannovenne morto cadendo da uno scooter inseguito dai carabinieri, "sembra che ci sia una regia dietro queste manifestazioni, sembra che ci sia qualcuno che in tutti i modi vada a cercare l'incidente, vada a cercare l'evento intorno al quale creare ulteriori polemiche" secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana che intervistato a 24 Mattino su Radio 24 ha definito "assolutamente doveroso dare la tutela alle forze dell'ordine".

"In queste manifestazioni che si sono svolte, per esempio a Roma e Bologna - ha ricordato -, ci sono stati ben 18 agenti di polizia che sono stati feriti". "Non è possibile - per Fontana - assistere a queste manifestazioni in cui si vedono i poliziotti costretti a difendersi da aggressioni con bastoni e sassi. A me sembra che in tutte queste manifestazioni ci sia la volontà di cercare l'incidente e questo è preoccupante perché ricorda cose che già nel nostro Paese, purtroppo, si sono già svolte, viste e registrate. Spero che sia casuale, spero che si tratti di una situazione assolutamente casuale, non voluta e non organizzata da qualcuno però, mi consenta di dire, che un qualche richiamo lo si possa involontariamente fare" agli anni '70.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA