Morto Fausto Cogliati,da Ramazzotti a Fedez la musica piange

E' morto a 66 anni Fausto Cogliati, e la musica piange l'autore e produttore che ha lavorato con un lunghissimo elenco di artisti, da Eros Ramazzotti a Fedez, passando per Elodie e gli allora sconosciuti Articolo 31, di cui iniziò ad occuparsi nel 1994.

Sposato, padre di una ragazza, era nato a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, dove ancora viveva.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Instagram dove l'ultimo post, dello scorso novembre, è una foto con un frammento del brano Pagliaccio di Naska 'Ridi, balla, scemo.

Muori dentro ma non devi piangere così nessuno lo saprà mai'.

"Fratello, ti voglio bene. Già mi manchi" ha scritto Eros.

"Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Da Sig. Brainwash al nostro primo San Siro abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi. Grazie di tutto" ha scritto Fedez, che con lui ha condiviso l'avventura a X Factor e che ha postato una foto di Cogliati, che aveva iniziato la sua carriera come chitarrista dei Lijao, alla chitarra".

Francesco Facchinetti, Madh, Clementino, Rovazzi sono solo alcuni degli artisti che hanno voluto lasciare un messaggio.

"Per me - aveva spiegato alcuni anni fa in una intervista - i rapporti umani sono alla base per poter fare un buon lavoro. Se stiamo bene insieme, se siamo sinceri nel confronto sul piano artistico e se sento la fiducia, allora sicuramente nasce qualcosa di buono!".



