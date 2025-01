La Lancia Y10 compie 40 anni, maxi raduno per festeggiarla

La Lancia Y10 raggiunge un traguardo importante nel 2025: compie 40 anni. E per festeggiare la ricorrenza è stato organizzato 'Y40, piace ancora alla gente che piace', un maxi raduno di Y10 in programma per domenica 4 maggio a Trezzano sul Naviglio (Milano).

L'iniziativa è del 'car influencer' William 'Willy' Jonathan, esperto in raduni celebrativi mono modello, con il supporto organizzativo dal 500Landia club di Vigevano e dal team Pian Piano Arriviamo. A poche ore da un semplice post sui social alla domanda "Pronti all'invasione di Y10?", si sono contate tante "promesse" di partecipazione e diversi appassionati hanno iniziato a organizzarsi in gruppo per giungere da tutta Italia.

La Y10 viene lanciata nel 1985 per sostituire l'Autobianchi A112, un modello di grande successo prodotto per diciassette anni in otto serie. Commercializzata in Italia a marchio Autobianchi e all'estero a marchio Lancia e fu affiancata dal claim "Y10. La città del futuro" e poi da quello "Y10. Piace alla gente che piace".

A Trezzano sul Naviglio sono attesi centinaia di appassionati che, con le loro Y10, daranno vita a un primo spettacolo nel Parco del Centenario, dove la festa comincerà già dalle 8.30.

Due ore dopo le vetturette si sposteranno, in parata, alla volta di Vigevano che sarà la cornice della seconda tappa dei festeggiamenti. Seguirà un pranzo conviviale con le premiazioni nelle campagne del novarese.

Il programma non è stato ancora svelato del tutto "Sono convinto - ha spiegato Willy - che un raduno indipendente e originale di un'auto così iconica come la Y10 rappresenti la necessità di riconoscere a questo modello il merito di aver portato il lusso nel segmento delle utilitarie. Non sarà soltanto un raduno, ma una festa. L'unico requisito per partecipare attivamente è avere a disposizione una Y10 in qualsiasi condizione, ma c'è sempre l'opzione spettatore curioso". Per l'elaborazione della grafica Willy, lucano di nascita, ha reso noto di essersi affidato allo studio 'Nolè' di Lavello (Potenza).

Le iscrizioni al maxi raduno di Y10 saranno aperte dalle 8 del 20 gennaio alle 20 del 20 aprile inviando un'e-mail all'indirizzo y40-40anniy10@libero.it per consentire allo staff del 500landia Club di Vigevano, capitanato da Marco Reggio, di accogliere e di gestire adeguatamente l'affluenza. Partner dell'evento sarà il Team Pian Piano Arriviamo.



