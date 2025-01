Intervento del 118, tratta M3 sospesa e riaperta a Milano

A causa di un malore su un treno la metropolitana gialla ha dovuto interrompere la corsa per circa 45 minuti, questa, mattina, a Milano. Dopo l'intervento di soccorso del 118 la circolazione è ripresa normalmente.

I sanitari sono intervenuti alle 9.15 nella stazione di Maciachini, dove hanno fatto fermare il convoglio che viaggiava in direzione San Donato sul quale si era sentita male una donna di 49 anni, poi trasportata al pronto soccorso in codice giallo, non in pericolo di vita.

La M3 ha subito quindi una sospensione della circolazione tra le stazioni Maciachini e Sondrio, creando ritardi ai treni seguenti e conseguente affollamento nelle stazioni. Poco prima delle 10 l'intervento è terminato e la circolazione è ripresa.





