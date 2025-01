Frenata Inter, con il Bologna è 2-2

Frena l'Inter che non va oltre il pari con il Bologna. La squadra di Italiano a San Siro strappa un punto prezioso, mentre Simone Inzaghi chiude furioso il match di recupero della 19/a giornata. Una partita in cui non sono mancate emozioni, con i rossoblù passati in vantaggio al 15' con Castro: i nerazzurri reagiscono subito e prima acciuffano il pari con Dumfries (19') e poi la ribaltano con Lautaro. Ma in avvio di secondo tempo il Bologna rimette in parità la sfida con Holm per il 2-2 finale.



