Esplosione in villetta nel Cremonese, 4 feriti non gravi

La fuga di gas, le cui cause sono ancora da accertare, e poi l'esplosione nella villetta: è successo oggi pomeriggio poco prima delle 16 a Costa Sant'Abramo, frazione di Castelverde, in provincia di Cremona, e il bilancio è di quattro feriti, nessuno grave a dispetto della violenza della deflagrazione e dei danni ingentissimi.

L'abitazione interessata è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. "Possiamo tranquillamente dire che i residenti sono miracolati" non nascondono gli inquirenti, che raccolto l'allarme dei vicini e, arrivati sul posto, hanno temuto il peggio scontrandosi con il portone d'ingresso scardinato, i vetri delle finestre in frantumi, gli infissi letteralmente divelti, i mobili distrutti e il caos ovunque, compreso nella via ricoperta di vetri e detriti. Alla fine, con gli operatori del 118 mobilitati, solo due dei quattro feriti sono stati trasportati in ospedale: il capofamiglia e un conoscente.

Gli altri presenti al momento dell'esplosione si trovavano al piano superiore e se la sono cavata con qualche escoriazione. "Ho sentito un forte boato e ho visto la porta volare via" riferisce una vicina di casa.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale. In diretto contatto con le forze dell'ordine e con i residenti anche il sindaco di Castelverde, Graziella Locci, che sta predisponendo il supporto logistico alla famiglia colpita.



