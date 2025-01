Cade dalla bici per un malore, travolto e ucciso da un'autoa Montata Carra

Un ciclista ha avuto un malore, è caduto sull'asfalto mentre sopraggiungeva un'auto che l'ha travolto e ucciso. E' successo questa mattina a Montata Carra frazione di Porto Mantovano.

Gianni Pozza, 58 anni, residente a San Giorgio Bigarello, vicino al luogo dell'incidente, stava percorrendo strada Spinosa in bici. Ad un tratto l'hanno visto barcollare, cadere dalla bici e sbattere la testa sull'asfalto; in quel monento sopraggiungeva, dalla direzione opposta, un'auto condotta da un 55enne che non ha fatto in tempo a frenare e lo ha travolto.

Quando sono giunti i soccorsi il ciclista era già morto. Sul cadavere è stata predisposta l'autopsia per accertare se la morte sia dovuta al malore o all'impatto con l'auto.



