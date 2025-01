La tecnologia svela i segreti sotto il Castello Sforzesco

Ci sono numerosi passaggi sotterranei, finora sconosciuti, sotto l'area del Castello Sforzesco: uno di questi potrebbe essere il leggendario collegamento fra il Castello e Santa Maria delle Grazie che, secondo fonti storiche, avrebbe fatto costruire Ludovico il Moro per andare nella chiesa dove era sepolta la moglie Beatrice d'Este. Passaggi testimoniati anche nei disegni di Leonardo. A individuarli con precisione è stata un'indagine tecnologica realizzata dal Politecnico di Milano insieme al Castello Sforzesco e con il supporto tecnico di Codevintec.

Il lavoro, che rientra in una tesi di dottorato, è stato realizzato grazie a georadar e laser scanner che hanno permesso di mappare e documentare con precisione il sottosuolo e le sue strutture sotterranee, cavità e camminamenti. In particolare numerosi passaggi sotterranei in corrispondenza di quella che era la Ghirlanda, cioè la cintura muraria di cui ora rimangono i resti delle due torri angolari, uno dei quali va in direzione del convento di Santa Maria delle Grazie, dove Leonardo ha realizzato L'ultima cena.

"Il georadar - ha spiegato Francesca Biolo, ricercatrice del Dipartimento Abc del Politecnico - ha arricchito il modello 3D con dati su spazi noti ma inaccessibili, portando alla luce camminamenti sconosciuti e spunti per ulteriori studi sui passaggi segreti".

Ora l'obiettivo è quello di creare un gemello virtuale del Castello, "un modello digitale - ha spiegato Franco Guzzetti, docente di Geomatica del Politecnico - che non solo rappresenta l'aspetto attuale del Castello, ma che consente anche di esplorare il passato, recuperando elementi storici che non sono più visibili".

In questo modo, ha aggiunto Claudio Salsi, docente di Storia del disegno all'Università Cattolica e storico direttore dei musei del Castello, "grazie alla tecnologia e alla realtà aumentata possiamo offrire una visita virtuale del Castello Sforzesco assolutamente inedita e straordinaria a disposizione dei numerosissimi turisti che lo frequentano".



