Bertolaso, rimpasto? Non avrei problemi a fare passo indietro

"Se domani mattina dovessi essere un libero cittadino avrei mille cose da fare prima di raggiungere il tempo dello spogliatoio definitivo, quindi da questo punto di vista faccio il mio lavoro come ho sempre fatto, sono un funzionario dello Stato e lo faccio al servizio dei cittadini, le altre cose non mi riguardano". Così l'assessore alla Sanità della Lombardia, Guido Bertolaso, ha commentato le voci di rimpasto parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale.

Adesso "ho questo grande privilegio di dare una mano a far crescere questa Regione ma se poi si ritiene che il mio compito sia finito non ho il minimo problema a fare un passo indietro" ha concluso l'assessore evidenziando che, comunque, "devo ancora finire le case comunità, qualche ospedale, finire la questione gettonisti, far crescere le specializzazioni più importanti, mettere infermieri nelle condizioni di lavorare al meglio" e affrontare il tema della liste d'attesa: "Temo che ci vorrà anche più di una legislatura, ma non è che mi sto proponendo…".





