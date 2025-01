Bertolaso, 'picco influenza a breve, siamo pronti a gestire'

Contro l'influenza "abbiamo superato quota 2 milioni di vaccinazioni. Un dato molto significativo e questo ci permette di dire che, anche se il picco sta arrivando, siamo in grado di gestire la situazione".

Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine della seduta di Consiglio regionale di oggi. "Abbiamo fatto un piano di intervento per eventuali situazioni di crisi, abbiamo dato anche ai privati dei compiti specifici per quello che riguarda i posti letto e dei pronto soccorso - ha aggiunto - e devo dire che penso che saremo in grado di gestire la situazione nel migliore dei modi. Abbiamo una cabina di regia ad Areu che fa monitoraggio ora per ora su quello che succede nei vari Pronto soccorso, di modo che se una struttura dovesse andare in difficoltà interviene con il gioco di squadra una struttura limitrofa che possa farsi carico delle eccessive attese di una struttura vicina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA