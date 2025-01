"Ribadisco che è un errore" quello del governo che ha impugnato la legge regionale della Campania sul terzo mandato per i governatori, proprio perché "c'è un'elezione diretta, massima espressione di democrazia. Credo che sia un motivo in più per dire che è giusto il terzo mandato": così stamani il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del 'Rapporto Lombardia 2024 Sostenibilità è Innovazione'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA