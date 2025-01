Nuovo RegioExpress Milano-Bolzano, 'è alternativa all'auto'

Dal 15 dicembre un nuovo treno collega tutti i giorni Milano Porta Garibaldi alla stazione di Bolzano: si tratta del RegioExpress, il moderno treno "Caravaggio" di Trenord. L'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider e l'assessore della Regione Lombardia Franco Lucente hanno presentato tutti i dettagli del nuovo collegamento e dato qualche priorità sugli sviluppi futuri.



Alfreider, che rimarca l'efficienza e la sostenibilità del trasporto ferroviario, ha ricordato: "150 anni fa si costruivano ferrovie perché non vi erano ancora le automobili, oggi abbiamo bisogno della ferrovia, perché abbiamo troppe macchine". E il nuovo RegioExpress rappresenta un passo avanti nella creazione di alternative sempre più attrattive all'auto. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Trentino-Alto Adige e Lombardia. Un lavoro di squadra che ha garantito la veloce realizzazione del progetto: l'idea è nata il 18 aprile scorso con una dichiarazione d'intenti a firma degli assessori Lucente e Alfreider, e la prima corsa è databile al 15 dicembre dello stesso anno.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha sottolineato come il trasporto ferroviario rappresenti la spina dorsale del trasporto pubblico: "Il nuovo treno diretto segna l'inizio di un percorso congiunto: è importante riuscire a collegare sempre meglio le regioni con il treno". Nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, l'assessore della Regione Lombardia Franco Lucente ha aggiunto: "Grazie al trasporto ferroviario la Lombardia e il Trentino-Alto Adige sono più vicini. Dopo un mese di collegamenti diretti, possiamo certificare il successo dell'iniziativa". Lucente ha evidenziato alcuni dei dati registrati: "Ogni giorno sono in media oltre 2 mila i passeggeri che utilizzano il Milano-Bolzano anche per le numerose fermate intermedie; di questi, più di 200 arrivano sino a Bolzano e rientrano poi dall'Alto Adige sino a Milano".

Il nuovo RegioExpress offre maggiore accessibilità, sia per i residenti che per i visitatori. Il treno, da e per Trento, è fruibile con tutti i biglietti "Alto Adige Mobilità". Il miglioramento non riguarda quindi solamente la connettività dell'Alto Adige a Milano centro, ma aggiunge un collegamento per i pendolari tra il Trentino, la Bassa Atesina e Bolzano e inoltre facilita e velocizza anche il raggiungimento dell'aeroporto di Malpensa. Inoltre il treno consente un collegamento diretto al lago di Garda, in particolare a Peschiera e Desenzano. Il treno "Caravaggio" dispone di 18 posti bici, in gran parte con presa elettrica per le e-bike.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA