Mercato abusivo via Zamagna a Milano, controlli e sequestri

Sono stati ⁠recuperati anche grandi quantitativi di generi alimentari (forme di grana, prosciutti interi, salumi, bevande, generi per l'infanzia) per un valore di oltre 15.000 euro, che dopo la catalogazione e l'analisi saranno destinati alle associazioni che operano a favore delle fasce deboli nell'intervento degli agenti della Polizia locale di Milano al mercato abusivo di via Zamagna nella zona di San Siro.



Oltre al sequestro del cibo gli agenti stamani hanno anche denunciato una persona per resistenza a Pubblico ufficiale, una per ricettazione; sono stai seguiti anche cinque ordini di allontanamento (Daspo).

E' stata sequestrata una Mercedes perché utilizzata come bancarella per merce rubata. Cinquanta le persone identificate Sono poi intervenuti gli addetti dell'Amsa per la pulizia dell'intera area.



