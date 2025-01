Lega Milano, forzata serratura della nostra sede di via Padova

"Forzata la serratura della sede Lega in via Padova". Lo rendono noto in un comunicato Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega Milano e consigliere comunale e Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale di Milano, che parlano di "ennesimo atto intimidatorio, clima d'odio e insicurezza".

Il fatto è avvenuto nella notte di domenica quando "è stata forzata la serratura della sezione della Lega in via Esterle - spiegano -. É un chiaro segnale di quanto la situazione di insicurezza in via Padova sia ormai intollerabile e fuori controllo". "Non ci faremo intimidire. Continueremo a portare avanti la nostra azione di contrasto a questa situazione di degrado e insicurezza che affligge un quartiere ghetto, abbandonato dalla giunta milanese -proseguono gli esponenti della Lega -. Il clima d'odio che la sinistra continua ad alimentare porta a questi atti intollerabili. Il sindaco intervenga per dare un freno a questa ondata che ha contribuito a creare, lasciando pensare a delinquenti e antagonisti che tutto é concesso in città".



