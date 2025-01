Di Marco 'Lautaro non deve intestardirsi, squadra lo sostiene'

"Lautaro è un attaccante fortissimo.

Deve capire che anche se ha dei momenti no, rimane sempre un giocatore forte. Non si deve intestardire, sa che alle spalle ha una squadra che lo sostiene sempre. È un giocatore che ha preso ancor più responsabilità da quando è diventato capitano e questo è stato un bene sia per lui sia per noi". Il terzino dell'Inter e storico tifoso della Nord, Federico Dimarco, è il protagonista della nuova puntata, disponibile da oggi, di My Skills, il format di Dazn realizzato in collaborazione con Ea sports fc 25, in cui i giocatori del massimo campionato italiano si raccontano anche sul modo di calciare: "Uso il collo interno del piede sinistro, è la parte del piede che mi consente di dare la giusta forza per cercare di mettere l'attaccante in condizione di far gol. Un giocatore che ho sempre guardato per tecnica di calcio è Kolarov, mi è sempre piaciuto il suo modo di calciare. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui per un po' di tempo". E a proposito di punizioni Di Marco aggiunge: "Io e Calhanoglu siamo d'accordo: da sinistra le calcia lui, da destra le calcio io.

Non abbiamo neanche bisogno di parlarci, io cerco sempre di dargli una mano, ad esempio nel posizionamento della barriera.

Siamo sempre in sintonia. Sfortunatamente però ne stanno capitando tante nella parte sinistra...".

Infine l'interista si sofferma sul modo di giocare: "Nelle mie caratteristiche non ho il dribbling quindi preferisco saltare l'uomo con un primo controllo o con un uno-due. Mi diverte controllare il pallone di prima sulla corsa, mi piace.

Nel nostro calcio sono fondamentali i tempi di gioco: siamo sempre in movimento. È molto, molto divertente il nostro gioco.

Penso che si veda anche da fuori quanto ci divertiamo, che stiamo bene tra di noi, in campo lo facciamo vedere".



