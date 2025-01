A Milano presidio della Lega, 'solidarietà a forze dell'ordine'

Presidio della Lega davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, a "sostegno delle forze dell'ordine che sono sotto attacco", dopo le manifestazioni che si sono tenute in diverse città italiane per la morte di Ramy, il giovane del quartiere Corvetto morto dopo un inseguimento delle forze dell'ordine.

I militanti del partito hanno esposto in piazza striscioni con le scritte "Sempre con le forze dell'ordine" e "Al posto di criticare Sala impara ad amministrare".

"Abbiamo voluto portare la solidarietà alle forze del ordine che in questo momento stanno lavorando in un clima d'odio nel nostro paese - ha spiegato il capogruppo del partito in Comune Alessandro Verri -, alimentato anche da una certa parte politica di sinistra che, invece di sostenere il loro operato, le critica e le giudica".

Il sindaco Beppe Sala secondo Verri "non ha lavorato all'integrazione nella nostra città - ha spiegato -. Abbiamo con 15 anni di sinistra un modello di integrazione fallimentare e lo abbiamo visto con i fatti di Capodanno e del Corvetto".

Il segretario milanese della Lega Samuele Piscina ha evidenziato come le manifestazioni degli ultimi giorni "sono mascherate come solidarietà a Ramy, ma alla fine sono sempre e solo per commettere violenza contro le forze dell'ordine - ha concluso -. Ci piacerebbe che il sindaco Sala desse più supporto alle forze dell'ordine come fa il governo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA