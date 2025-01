Su auto rubata non si fermano all'alt e provocano incidente

Tre uomini a bordo di un'auto non si sono fermati a Codogno (Lodi) all'alt dei carabinieri e hanno iniziato una corsa tra le vie della città, a forte velocità, inseguiti fino a quando si sono schiantati contro un'auto ferma per dare la precedenza a una rotatoria ferendo il conducente 25enne.

La fuga è iniziata nel quartiere San Biagio e si è conclusa nei pressi della stazione ferroviaria. Dei tre occupanti dell'auto, una Kia, dopo lo schianto ne è stato fermato uno.

L'automobile è risultata rubata e al suo interno sono stati trovati diversi arnesi da scasso.

Il fermato, un 40enne sudamericano, è stato denunciato per concorso in ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso mentre il ferito è stato portato in ospedale per accertamenti. L'automobile era stata rubata nei giorni scorsi fuori provincia ed è stata restituita, incidentata, al legittimo proprietario.



