Si allontana da festa, 17enne trovata svenuta in un campo

Cosa sia accaduto realmente resta da chiarire ed è al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo le testimonianze degli amici. Di sicuro è stata una notte di ansia e ricerche per un gruppo di ragazzi dopo che una loro amica di 17 anni si è allontanata da una festa a Crema, in provincia di Cremona, dirigendosi verso il fiume Serio.

Sono stati proprio gli amici a chiedere l'intervento della Polizia, che a sua volta ha allertato il distaccamento dei Vigili del Fuoco per le ricerche. Non un compito facile per il buio, la zona ampia lungo il fiume da passare al setaccio, la mancanza di indicazioni precise. La ragazza è stata individuata riversa a terra intorno all'1, in un campo vicino al ponte della tangenziale, priva di conoscenza.

Soccorsa sul posto dagli operatori del 118 e poi trasportata all'ospedale in codice rosso, in regime di massima emergenza, le sue condizioni sono poi migliorate.

Sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo prima dell'allontanamento.



