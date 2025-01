Ramy: A. Fontana, per questi delinquenti serve tolleranza zero

"Per questi delinquenti serve la tolleranza zero. Perché una cosa è il sacrosanto diritto di manifestare, un'altra seminare scompiglio, danneggiare tutto ciò che ci si trova davanti e picchiare chi deve garantire l'ordine pubblico". Lo scrive sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprimendo "solidarietà e massimo sostegno alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine" rimasti feriti ieri nelle manifestazioni svoltesi in diverse città.

"Ancora una volta - prosegue il governatore - la strumentalizzazione di una parte, la solita dell'estrema sinistra ha avuto il sopravvento". "Utilizzare la tragica morte di un giovane, episodio sul quale verrà giustamente fatta chiarezza dalla magistratura, per creare tensione sociale e scagliarsi contro Polizia e Carabinieri è uno schema già visto troppe volte" conclude Attilio Fontana.



