Il ricordo agente Nicolò Savarino a 13 anni omicidio a Milano

A 13 anni dall'assassinio dell'agente di Polizia locale Nicolò Savarino, investito volontariamente da un suv mentre era in servizio, si è svolta oggi la cerimonia di commemorazione nel parco a lui intitolato in via Livigno 5. Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli oltre alla famiglia dell'agente.

"Il ricordo indelebile e tragico degli istanti e dei giorni successivi all'assassinio dell'agente Nicolò Savarino sono vividi nella mia memoria - ha detto Granelli -. So bene che il mio è un dolore collettivo e condiviso, allora come oggi, tredici anni dopo. Però, e questo è uno dei suoi preziosi lasciti, lo sgomento ci unisce, alla famiglia e alla città che lui aveva scelto per lavorare. È uno sprone a fare bene il nostro dovere per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini e delle cittadine ma anche del Corpo della Polizia locale".

"Trovo assolutamente incomprensibile - ha affermato il deputato di FdI, Riccardo De Corato presente al ricordo - il fatto che gli assassini nomadi di Savarino, che ricordo investirono il povero agente a bordo di un suv e scapparono immediatamente, siano stati assolti dall'accusa di concorso in omicidio volontario, da parte della Corte d'Assise di Milano che li ha liberati nel dicembre 2022. E' stato un atto del tutto inaspettato e irrispettoso per l'intera famiglia Savarino che ancora oggi soffre a causa del tragico evento . Ricordo, infine, che questi delinquenti nomadi per ben due volte, dopo pochi giorni dalla loro uscita dal carcere, sono stati nuovamente arrestati per furto in appartamenti".



