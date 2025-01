Reunion a sorpresa degli 883 ad Assago

Reunion a sorpresa con fan in delirio ad Assago, dove il 10 gennaio Max Pezzali ha ospitato sul suo palco Mauro Repetto, con cui formava gli 883. E come tanti anni fa Repetto, tornato popolare grazie alla serie Netflix dedicata al duo e a un tour nei teatri, si è messo a ballare nel suo modo unico, mentre Pezzali cantava 'Nord Sud Ovest Est' e il Forum si trasformava in un immenso karaoke. 'Forever' ha scritto Pezzali sui social, pubblicando il video dello storico evento. "È stato bello ritrovarci anche qui, tra musica e ricordi" ha aggiunto sempre su Instagram Repetto, postando una foto abbracciato con l'amico di una vita, che venerdì ha tenuto l'ultima delle 4 date consecutive di gennaio al Forum di Assago di Milano, tutte sold out. "Max forever, 883 Forever" il saluto di Mauro Repetto alle migliaia di fan di ogni età venuti a ripercorrere in coro i grandi successi che hanno fatto un'epoca.



